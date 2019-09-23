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23 Eylül 2019 - 11:43

Yemen Ensarullah Hareketi'nden BAE'ye sert uyarı

Yemen Ensarullah Hareketi'nden BAE'ye sert uyarı

Yemen Ensarullah Hareketi kıdemli üyelerinden Sultan al-Samii, ülkesinin ileride yapacağı saldırılların BAE’yi geçmişteki yıllarına geri götürebileceğini söyledi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi kıdemli üyelerinden Sultan al-Samii, ülkesinin ileride yapacağı saldırıların BAE’yi geçmişteki yıllarına geri götürebileceğini söyledi.

Al-Samii konuya ilişkin olarak, BAE’nin Yemen’deki politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Sultan al-Samii ayrıca, “Eğer BAE düşmanca politikalarını gözden geçirmezse, Abu Dabi yetkililerini ve dünyayı yapacak eylemimizle şaşırtacağız” diye konuştu.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam da geçenlerde yaptığı konuşmasında, “BAE, bugün her zamankinden daha fazla Yemenlilerin saldırılarını hak ediyor” ifadesinde bulunmuştu.

News Code 1881381
Ruya FEREYDUNI

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