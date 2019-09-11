Ruhani: Gerekirse nükleer taahhüdümüzü daha da azaltacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani, herkesin Kerbela Olayı’ndan ders alması gerektiğini belirterek, “Bugün Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) yolunu seçmek zorundayız. Düşman azami baskı uygularken, bizim seçtiğimiz yol direniştir.” dedi.

ABD’ye seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Amerika Birleşik Devletleri savaşın bir yararı olmayacağını anlamalı ve savaşseverleri, şiddet politikası ile azami baskıyı bir kenara bırakmalı.” tavsiyesinde bulundu.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin mantığı barışçıl nükleer teknolojiyi kullanmaktır. Nükleer anlaşmada da taahhüde karşı taahhüt mantığını izliyoruz. Eğer bu anlaşma diğer taraflarca eksik olarak yürütülürse bizde aynısını yaparız.”

İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili attığı son adımın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Hasan Ruhani, “Gerekirse gelecekte daha ileri adımlar bile atacağız.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, “Hiçbir zaman saldırı ve yaptırımlar başlatan taraf olmadık. İlk önce taahhüdü bozan taraf bile olmadık, bunu yapan onlardı.” diye konuştu.