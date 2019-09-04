Son derece önemli olan nükleer anlaşma kararımızı açıklayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuştu.

İran'ın Avrupa taraflarına tanıdığı ikinci iki aylık sürenin dolmasına dikkati çeken Ruhani, “Bugün veya yarın Avrupa tarafıyla anlaşacağımızı pek sanmıyorum. Bu yüzden son derece önemli olan ve Atom Enerjisi Kurumu'nun faaliyetlerini hızlandıracak Üçüncü Adım'ı açıklayacağız. Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme ve müzakere masasına dönmesi için iki aylık başka bir süre tanıyacağız." dedi.

Ruhani konuya ilişkin olarak, “Üçüncü Adım'ı atığımızda aynı zamanda da konuşup bir sonuca vardığımız durumunda müzakere kapısı tekrar açık olacaktır.” ifadesini kullandı.

İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yapılan nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, “Nükleer anlaşmanın iyi bir şekilde yürürlüğe girmesine çalışıldı. Fakat ABD, gereksiz yere anlaşmadan çekildi. Elbette Amerikan olmayanlar bu konuda daha başarılı oldular.” diye konuştu.