Ensarullah Hareketi'nden "Nasr-ı Min-Allah" operasyonu açıklaması

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Zayfullah el-Şami, Suudi Arabistan'ın güneyinde başlattıkları “Nasr-ı Min-Allah” adlı operasyonunun düşmana önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Bu operasyon sırasında, Yemen'in işgal edilen topraklarının yüzlerce kilometresinin serbest bırakıldığını belirten el-Şami Suudi koalisyonuna bağlı binlerce askerin de yakalandığını bildirdi.

El-Şami, "Bu operasyonun düşmanlar için mesajı, onların Ensarullah’ın önerdiği planla olumlu yönde etkileşim kurmasıdır" dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi son zamanlarda Birleşmiş Milletler’in (BM) memnuniyetiyle karşılaşan bir ateşkes planı önermişti.