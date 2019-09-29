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29 Eylül 2019 - 10:09

Ensarullah Hareketi'nden "Nasr-ı Min-Allah" operasyonu açıklaması

Ensarullah Hareketi'nden "Nasr-ı Min-Allah" operasyonu açıklaması

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Zayfullah el-Şami, Suudi Arabistan'ın güneyinde başlattıkları “Nasr-ı Min-Allah” adlı operasyonunun düşmana önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Zayfullah el-Şami, Suudi Arabistan'ın güneyinde başlattıkları “Nasr-ı Min-Allah” adlı operasyonunun düşmana önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Bu operasyon sırasında, Yemen'in işgal edilen topraklarının yüzlerce kilometresinin serbest bırakıldığını belirten el-Şami Suudi koalisyonuna bağlı binlerce askerin de yakalandığını bildirdi.

El-Şami, "Bu operasyonun düşmanlar için mesajı, onların Ensarullah’ın önerdiği planla olumlu yönde etkileşim kurmasıdır" dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi son zamanlarda Birleşmiş Milletler’in (BM) memnuniyetiyle karşılaşan bir ateşkes planı önermişti.

News Code 1881490
Ruya FEREYDUNI

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