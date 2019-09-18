Somali ordusu 3 köyü Eş-Şebab’tan kurtardı

Somali ordusu komutanı Nour Ali Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan askeri operasyonla Bay bölgesinin Rahole, Biyodhale ve Bandhub köylerinin özgürleştirildiğini söyledi.

Muhammed, “Operasyon sırasında çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.” ifadesini kullandı.

Köylerin yakınındaki Dinsor şehrinin belediye başkanı İbrahim Muhammed Shigshigow ise örgütün tüm Bay bölgesinden atılması için operasyonların devam edeceğini belirtti.

Dinsor şehrinde geçen hafta yapılan bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Eş-Şebab’a yönelik kara ve hava operasyonları son haftalarda ivme kazanırken, bombalı saldırılarda da artış görülmeye başlandı.

Güneydeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.