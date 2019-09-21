Rusya’da bir alışveriş merkezinde yangın

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'nın Vladivostok’taki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Maksim’de 23.00’da yangın çıktı. 1500 metrekarelik bir alanı kaplayan yangın yapılan müdahalelerin ardından söndürüldü.

​Yangın sırasında içeride bir ziyaretçi yoktu. Ön verilere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ancak 160 işyerinin zarar gördüğü belirtildi.

Bölge savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Basında ise yangının alışveriş merkezinin en üst katındaki bir kafede çıktığı bilgisi yer aldı.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan bir yangında çoğu çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.