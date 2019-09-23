Irak'ın kuzeyinde 2 Türk askeri yaşamını yitirdi

Euronews Türkçe'ye göre, Irak'ın kuzeyinde, PKK'lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker yaşamını yitirdi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lılar tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.