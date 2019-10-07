Irak'taki protesto eylemlerinin bilançosu açıklandı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede Salı gününden beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maan, 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

Kaynak: Rudaw