Afganistan'da halk sandık başında

Afganistan'da, Taliban rejimi devrildikten sonra halk, dördüncü seçimler için bugün sandık başında.

Taliban saldırılarının devam ettiği ve güvenlik tehdidinin sürdüğü ülkede halk, yeni cumhurbaşkanın seçmek için oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfının hazırladığı son rapora göre, seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısı katılmayabilir.

Raporda, sayısı hayli fazla olan iç göçmenlerin de oy kullanma hakkına sahip olmadığı belirtildi. 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 8 milyondan fazla seçmen oy kullanılmıştı.

15 aday yarışıyor

Afganistan'daki hakim etnik grubun ve liderlerinin desteğini alan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.

Peştun kökenli Eşref Gani, Hazara liderlerinden ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serves Daniş, Tacik kökenli eski İstihbarat Başkanı Amrullah Salih ve Afganistan Türklerini temsilen iş adamı Muhammed Yusuf Gazanfar ile dörtlü bir takımla seçime giriyor.

Gani ve Abdullah'ın rakipleri arasında ise eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar ile eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nebil öne çıkıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Özbek Kökenli Raşid Dostum, Hazara Liderlerinden Muhammed Muhakkik, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani'nin desteğini alan Tacik kökenli Abdullah Abdullah'ın destekçilerinden bir diğeri de Afganistan'daki İsmailiyeler aşiret Lideri Sayed Mansur Nadiri.

2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan Eşref Gani ve Abdullah Abdullah, iktidar paylaşımı ve ulusal birlik hükümeti kurulması için anlaşmaya varmıştı.

Cumhurbaşkanı seçimi

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile Hizb-i İslami lideri ve eski Başbakan Gülbeddin Hikmetyar bulunuyor.

Toplam 18 adaydan eski Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, eski Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve eski diplomatlardan Şeyda Muhammed Abdali'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 15'e indi.

Kaynak: TRT Haber