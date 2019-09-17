Taliban heyeti Tahran'da İranlı yetkililerle görüştü

Afganistan'dan Taliban heyetinin Tahran'ı ziyaret edip etmediği sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, " Son dönemlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki tüm taraflarla yaptığı kapsamlı istişareler çerçevesinde Taliban siyasi ofis üyelerinden oluşan bir heyet Tahran'ı ziyaret ederek, Afganistan'daki son gelişmeleri İranlı yetkililerle görüştü." ifadesinde bulundu.

Abbas Musevi, Taliban heyetinin Afganistan barış süreci kapsamında Rusya'yı ziyaret etmesinin ardından Tahran'a gelerek, İranlı yetkililerle Afganistan barış sürecindeki son gelişmelerle İran'ın bu ülkedeki ekonomik projelerine ilişkin ilerlemeleri masaya yatırdığını bildirdi.