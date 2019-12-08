Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İstanbul'a gitti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile beraberindeki heyet, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı’na katılmak üzere Türkiye’ye gitti.

Afgan medyasına göre, Gani’nin İstanbul ziyareti çerçevesinde çeşitli ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

İstanbul kenti yarın "Barış, Ortaklık ve Refah" temasıyla düzenlenecek olan "İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı"na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman'ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak.