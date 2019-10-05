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5 Ekim 2019 - 10:15

İbadi de ‘erken seçim’ çağrısı yaptı

İbadi de ‘erken seçim’ çağrısı yaptı

Eski Irak Başbakanı Haydar İbadi, Bağdat ve diğer kentlerdeki gerginlikler nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Irak Nasır Koalisyonu lideri İbadi, yayımladığı mesajda, Başbakan Adil Abdulmehdi yönetimindeki hükümete istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Mesajında İbadi, "Halkın talep ettiği reformların engellenmemesini sağlamak için erken seçimlerin 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını" istedi.

İbadi ayrıca yolsuzlukla suçlanan kişilerin yargılanabileceği bir ceza mahkemesinin kurulmasını talep etti.

Nasır Koalisyonu, 325 sandalyeli Irak Parlamentosunda 42 milletvekili ile üçüncü parti konumunda.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Kaynak: Rudaw

News Code 1881606
Azar MAHDAVAN

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