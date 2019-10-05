Gizli olan askeri tatbikatlar yapıyoruz

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmetrıza Purdestan, savunma sanayi sektöründe yürütülen çalışmalar hakkında, “Şu anda ABD ve bölgedeki müttefikleri tarafından tehditler var. Bu tehdide cevap vermek için savunma yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Bugün, elhamdülillah tekink, taktik ve teçhizat açısından tehidtlere yanıt verecek kapasiteye sahibiz.” dedi.

İran’ın caydırıcılık ve savunma açısından çok güçlü olduğunu belirten Tuğgeneral Purdestan, şunları kaydetti:

“Bugün İran diğer tarafın iradesini etkileyen çeşitli silahlar, askeri teçhizatlar ve olanaklara sahip, bu güç onların saldırı yapma cesaretine engel oluyor. Tüm dünya, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir darbeye dayanaklı olduğunu iyi biliyor. İran bombalandı, siber savaşa maruz kaldı, yaptırım uygulandı ve sayire. Ülkemiz tüm bunlara dayandı. İran aynı zamanda misilleme yapma kabiliyetine de sahip. Örneğin Suudi Arabistan herhangi bir darbyi tahammül edemiyor. Aramco’ya yapılan saldırı bu ülkeyi alt üst etti.”

Tuğgeneral Purdestan Fars Körfezi’nde yapılan askeri tatbikatlarla ilgili olarak, “Geçen ayki tatbikat gibi gizli olan bir dizi tatbikat düzenliyoruz, bu tür tatbikatlarda çeşitli taktiklerin provası yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

İsrail’in arada bir düzenlediği Suriye saldırısını değerlendiren Tuğgeneral Purdestan, “Suriye'ye yönelik saldırının birinci sebebi İsrail'in korku içinde olmasıdır. Siyonistler derin bir korku içindedirler ve bundan dolayı bombalama, roket ve İHA'lara baş vuruyorlar. İkinci sebep ise Suriye’de bulunan İranlı askeri danışmanlardan çok korkmalarıdır. Hedef alınan birçok üste hiçbir İranlı yoktu. Onlar bu saldırılardan hiçbir sonuç elde edemezler.” ifadelerinde bulundu.