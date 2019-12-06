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6 Aralık 2019 - 11:40

Irak’ta ABD Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ta ABD Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak'ın Selahattin ilindeki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak askeri kaynaklarına göre, ABD askerlerinin bulunduğu Selahattin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü’ne 2 roket düştü. Maddi hasara yol açan saldırıda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Irak'ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse geçen Salı günü de roketli saldırı gerçekleştirilmişti. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını söylemişti.

Irak'ta terör örgütü IŞİD'in ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti.

Kaynak: CNN Türk

News Code 1882882

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