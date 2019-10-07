BM'den "Türkiye'nin Suriye operasyonu" açıklaması

ABD'nin, 'Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından yapılacak operasyona destek vermeyeceği' yönündeki açıklamasının ardından gözler sınıra çevrilirken, Birleşmiş Milletler'den (BM) konuyla ilgili açıklama geldi.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi. Operasyonun sonuçlarıyla ilgili 'cevaplanmamış' çok fazla soru olduğunu vurgulayan Moumtzis, sahadaki tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtti.

"Acı deneyimleri hatırlattı: Siviller yerinden edilmemeli"

BM'nin Srebrenitsa'da yaşandığı gibi güvenli bölgeler konusunda 'acı deneyimleri' olduğunu ifade eden Panos Moumtzis, olası bir operasyon halinde sivillerin yerlerinden edilmemesi çağrısında bulundu. Moumtzis, insani yardımın engellenmemesi ve dolaşım özgürlüğünün sınırlanmaması gibi konuların da BM'nin önceliği olduğunu söyledi.

BM'nin Suriye'nin kuzeyinden göç olması durumunda bir acil durum planı hazırladığını; ihtiyaç halinde tıbbi malzeme ve gıda desteği sağlanacağı belirten Moumtzis, 'bu planı devreye sokmamayı umduklarını' da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete geçeceği hatırlatılmış, ABD'nin bu operasyona dahil olmayacağı, askeri destek vermeyeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği duyurulmuştu.

Ayrıca son iki yıldır bölgede yakalanmış olan tüm IŞİD militanlarından da artık Türkiye'nin sorumlu olacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: Sputnik