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13 Kasım 2019 - 12:43

BM İranlı hastaları etkilyen ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

BM İranlı hastaları etkilyen ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ferhan Hak, İran’da ABD’nin yaptırımları sonucu can veren 15 kelebek hastası çocukla iligli açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ferhan Hak, İran’da ABD’nin yaptırımları sonucu can veren 15 kelebek hastası çocukla iligli açıklamada bulunarak, ABD’den Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına saygı duymasını istedi.

Ferhan, “Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığıa karara göre, ABD'nin ilaçlar ve tıbbi malzemelerin İran'a ihraç edilmesinin önündeki engelleri kaldırılması gerekiyor, ancak şu anda İsveçli şirketin yara örtülerini durdurması nedeniyle 15 EB (kelebek) hastası çocuğun acı çekerek can verdiğine tanık oluyoruz.” ifadelerinde bulundu.

İran'da EB Evi Derneği, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar Epidermolysis Bullosa (EB) hastası 15 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtığını bildirmişti.

News Code 1882410

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