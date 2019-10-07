Erdoğan: ABD askerleri çekilmeye başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD çekilmeye başladı"

ABD'nin çekilme olayı başlamış vaziyette. Bu yeni bir şey değil. Sayın Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz görüşmelerini yapıyorlardı. Bizim verilmiş bir kararımız var "Bir gece ansızın gelebiliriz" demiştik. Bu kararlılığımızı hala devam ettiriyoruz. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil.

"Cezaevindeki DEAŞ'lılarla ilgili çalışılıyor"

Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor.

ABD ziyareti

Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz.

"Trump ile F-35'le ilgili görüşmelerimiz olacak"

F-35'le ilgili görüşmelerimiz olacak. Biz hala parçaları gönderiyoruz ve ödemelerde hala aksama yapmıyoruz. Bu konuyu Trump ile ele alacağız ve konuşacağız. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, görüşmemizde bunu bir karara bağlamak.

ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı

Olası operasyonda 30 kilometre bir derinlik söz konusu olacak bu derinlikte ABD'nin 13 üssü bulunuyor. ABD'nin sabah saatlerinden itibaren bu üs bölgelerinden çekilmeye başladığı öğrenilmişti.

ABD askerlerinin çekilme videosu olduğu iddia edilen görüntüler de ajanslara düşmeye başladı.

Kaynak: TRT Haber