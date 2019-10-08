İran Suriye'de askeri operasyon yapılmasına karşı

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekata ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası bu ülkede yeniden barış ve istiakararın oluşmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekatla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Bize göre bu harekat sadece Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyecek, aynı zamanda büyük bir insani kriz ve maddi hasara yol açacaktır. Bunun için İran Suriye’de herhangi bir askeri operasyonun yapılmasına karşıdır.” ifadelerine yer verildi.

İran’ın mevcut endişeleri barışçıl bir şekilde çözmek için Türk ve Suriye yetkilileriyle derhal temas kurmaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte Adana Anlaşmasına saygı duymak, bu diyaloğun temelini oluşturur.” denildi.

Fırat'ın doğusuna operasyon için Türkiye'ye yeşil ışık yakan ABD, operasyonun hiçbir şekilde parçası olmayacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, Türk Silahlı Kuıvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı sürüyor.