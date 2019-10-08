Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekata tepki göstererek, “Başkaları kendilerini tehlikeye atmamalı çünkü topraklarımızı karış karış savunmaya hazırız.” dedi.

Suriye’de yayınlanan Al-watan gazetesine göre, Mikdad, “Şam, kendi toprakalrını savunacak ve işgalcilerin onu kontrol etmesine izin vermeyecektir.” ifadesini kullandı.

Kürtleri dışlayan ABD’nin kararı hakkında Mikdad, “Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor. Daha önce yabancılara dayananların dışlanacağı konusunda uyarmıştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli yetkili, ABD’nin politikaları konusunda, “Bu ülke zaten tüm dünyada hezimete uğradı. Hem Fars Körfezi'nde hem de Afrika ve Asya'daki planları başarısız oldu.” diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna operasyon için Türkiye'ye yeşil ışık yakan ABD, operasyonun hiçbir şekilde parçası olmayacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, Türk Silahlı Kuıvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı sürüyor.