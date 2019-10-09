Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna girmesi bölgenin zararına

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Suriye topraklarında bazı ülkelerin askeri varlığına değinerek, “Meselelerin müzakere yoluyla çözülmesi gerekiyor. ABD de dahil olmak üzere diğer yabancı kuvvetler Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde olmadan bu ülkede bulunmaktadır. Bu güçlerin varlığı Suriye’de güvensizliğe yol açmıştır” ifadelerinde bulundu.

Vaizi sözlerine şöyle devam etti:

“Halihazırda ABD Suriye topraklarından çıkma niyetinde olduğunu açıklamıştır. Elbette daha önce de bu iddiayı öne sürmüştü. Biz bu durumu tamamen memnuniyetle karşılayıp ABD’nin Suriye’den ve diğer ülkelerden çıkmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki ülkeler bir sorun olduğu zaman kendi aralarında müzakere edip bu sorunu çözebilirler” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle ilgi olarak, "Bu ülkenin Suriye ile olan sınırları konusunda endişeli olduğunu biliyoruz. Bunun için onlarla konuştuk. Onların Suriye’ye girmesiyle güvenlik sağlanamaz. İran İslam Cumhuriyeti bu girişimin bölgenin zararına olduğunu düşünüyor" dedi.