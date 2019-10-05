Erdoğan'dan son dakika "Güvenli Bölge" açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin güvenli bölge politikası Suriye halkı için en makul ve insani yoldur. Bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde gördük. Bu bölgelere 360 bin Suriyeli yerleşti. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış suları ile sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. BM Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına bunların kitapçıklarını teslim ettik.

Türkiye terör oluşumlarına asla göz yummayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışılmıştır. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmekte kararlıyız. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Irak'tan 30 bin civarında tırı Suriye'ye sokarak terör örgütlerine teslim edeceksiniz, ondan sonra da biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Hazırlıklarımızı yaptık, barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Bu harekatı yapmaya ve başarıya ulaştırmaya mecburuz. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Kimsenin Türkiye'yi suçlamaya hakkı yoktur.