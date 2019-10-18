BAE, İran'la ilişkilerini iyileştirmek istiyor

Semnan eyaletini ziyaret eden İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün Semnan Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

İran-BAE ilişkilerini değerlendiren Vaizi, “BAE’liler İran’la sorunları çözme konusuna öncelik veriyor.” dedi.

Vaizi ayrıca, “İran olarak bölgedeki diğer ülkelerle de iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan’ın İran konusunda ifade tazını değiştirdiğini görüyoruz.” ifadesini kullandı.

ABD yaptırımları hakkında Vaizi, “Düşmanlar, dünyadaki tüm politik ve güvenlik araçlarını kullanarak İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalıştı, ancak başarısız oldu.” açıklamasında bulundu.