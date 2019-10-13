YPG/PKK, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilme niyetinde

Washington'da Cumhuriyetçi Parti destekçileriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Suriye'ye sadece 30 gün için girdiklerini ancak yıllardır burada bulunduklarını ifade etti.

Suriye'de sonsuza kadar kalamayacaklarını, Amerikan askerlerinin evlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu'da trilyonlarca, Suriye'de milyarlarca dolar harcandığını, binlerce askerlerinin öldüğünü belirtti.

'YPG/PKK umarım çekilir, yoksa bu gücü yenmek çok zor'

Konuşmasında, Türkiye'nin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na da değinen Trump, bir taraf tutmaya zorlandıklarını ancak kimsenin tarafını tutmayacaklarını vurguladı.

Trump, YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor."

'YPG'nin Türkiye'nin hava gücü karşısında şansı yok'

YPG'nin Türkiye'nin hava gücü karşısında şansınını bulunmadığını vurguladı. Bir taraf tutmaya zorlandıklarını ancak kimsenin tarafını tutmayacaklarının altını çizdi.

Suriye'deki DEAŞ'lılara da değinen ABD Başkanı, DEAŞ'lı teröristlerin Avrupa'dan geldiğini, binlercesini hapishanelerde tuttuklarının altını çizdi.

Kaynak: AA