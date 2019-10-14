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14 Ekim 2019 - 15:48

Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye yönelik büyük yaptırımlar geliyor." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Türkiye'ye yönelik büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kürtler bir kısmını (tutuklu IŞİD militanlarını) belki de bırakıyor" diyen Trump, "Ancak bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından hemen yakalanıyor. Ama daha hızlı olmalılar. Türkiye'ye yönelik büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşa gerçekten gitmemiz gerektiği mi düşünülüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek." dedi.

Kaynak: Euronews

News Code 1881820

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