Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Türkiye'ye yönelik büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kürtler bir kısmını (tutuklu IŞİD militanlarını) belki de bırakıyor" diyen Trump, "Ancak bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından hemen yakalanıyor. Ama daha hızlı olmalılar. Türkiye'ye yönelik büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşa gerçekten gitmemiz gerektiği mi düşünülüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek." dedi.

Kaynak: Euronews