Siyonist medyasından İran'ın askeri gücüne itiraf

İbranice yayınlanan Walla websitesine göre, Siyonist rejim için en büyük tehdit İran'ın seyir füzeleri.

Web sitede yer alan bilgiye göre, Siyonist İsrail ordusunun bu füzelere karşı savunma sistemini ne zaman geliştireceği daha açık değil.

Walla, İran’ın seyir füze gücünün alarm seviyesine ulaştığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, son günlerde Tahran’da düzenlenen 23. Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında İsrail’i "yapay bir rejim" olarak nitelendirerek, İslami Devrim’in ikinci aşamasında İsrail rejimini ortadan kaldırmak için tüm imkanların hazırlandığını belirtmişti.