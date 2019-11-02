İranlı komutandan ABD'nin bölgesel politikasına eleştiri

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. ABD’nin son 40 yılda bölge ve İslam dünyasındaki çoğu savaşta doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığını belirten Tümgeneral Selami, ABD’nin bu savaşlarla 8.5 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu sölyedi.

Tümgeneral Selami, “Amerika Birleşik Devletleri en büyük silah ihracatçısı ve dünya savaşlarında en önemli aktör, ancak ABD’li yetkililer küresel güvenlikten bahsediyorlar.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD'nin askeri gücü, gezegeni yok etme fırsatından başka bir şey olmadığını gösteriyor. 'Kitle İmha Silahlarından Arınma' konusunu öne süren ABD, nükleer silah üretip kullanan ilk ülkedir. Tüm işkence cihazları Amerikalılar tarafından üretilip baskıcı rejimlere gönderiliyor. Bu insan hakları mı? Dünyaya güvensizlik getiren ve yıkımla tehdit eden ABD, İran dahil diğer ülkelerin barışçıl enerji gelişimini önleyebilir mi?"

Tümgeneral Selami ayrıca, dünyadaki tüm diktatör liderin özgürlük ve demokrasiyi savunan ABD’nin kuklası olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı sözlerinin bir bölümünde de, "Amerikalılar ne kadar çaba gösterirse o kadar başarısız oluyorlar. Yıllardır dünya zaferlerine tanık olmadı ve yaptıkları başarısızlıkla sonuçlanıyor." diye konuştu.