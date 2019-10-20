Devrim Muhafızları'nın istihbari çalışmaları düşmanı çok şaşırttı

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapan Ruhullah Zam’ın yakalanmasıyla ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Devrim Muhafızları'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu düşmanın psikolojik savaşına hizmet eden bir işbirlikçinin faaliyetine son verildiğini aktaran Tümgeneral Selami, bunun yabancı istihbarat servislerini çok şaşırttığını dile getirdi.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapan Ruhullah Zam, son günlerde Devrim Muhafızları tarafından icra edilen operasyon sonucu yakaranarak ülkeye getirilmişti.

Sosyal medya Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.