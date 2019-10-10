ABD'nin masadaki İran'a karşı seçenekleri zayıflamış

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde Erdebil eyeletine yaptığı ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a karşı politikalarının son yıllarda başarısızlığa uğradığına değinerek, “Amerikalılar, İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı masadaki seçeneklerinin zayıfladığını itiraf ediyorlar. ABD’lilerin masadaki seçeneklerine baktığımızda onların pratik olarak bu seçenekleri kullanamadıklarını görüyoruz. ABD, bugün güçlü bir ülkedir ancak güç kullanımı konusunda zayıftır” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“ABD’liler hedeflerine ulaşmak için ne kadar fazla para öderlerse, o kadar da az sonuç elde ederler. Bu onların yenilgiye uğradığını gösteriyor.”

İran İslam Devrimi sayesinde ülkenin büyük başarılara imza attığını belirten Tümgeneral Selami, “Zaman geçtikçe, daha güçlü hale geliyoruz ve ABD zayıflıyor. Bugün Amerika'nın bizim güçlü eylemlerimizin karşısında başarısız kaldığı bir eylem alanındayız” diye konuştu.

Tümgeneral Selami ilaveten, “Bugün o kadar güçlü bir hale geldik ki düşmanlarımız nereye gidersek gidelim geri çekiliyorlar. ABD müttefikleri Suudi Arabistan ve İsrail de şimdi ABD’nin zor günlerde onları koruyamayacağının farkındadır” değerlendirmesinde bulundu.