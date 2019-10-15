İran yapımı kısa film İzmir'de gösteriliyor

İranlı sinemacı Ali Celali’nin yazıp yönettiği “Ben Oyuncu Değilim” adlı kısa film Türkiye’de düzenlenecek 20.Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Toplumsal bir tema ile bağımlılık meselesiyle evsiz kadınların yaşamlarını ele alan “Ben Oyuncu Değilim” adlı kısa film, evsizlerin doğuştan beri evsiz olmadığını ve yanlış kararkar yüzünden böyle bir duruma düştüğünü anlatıyor.

4-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan festival bu yıl "Sinema Sokakta" teması ile sinemaseverlerle buluşacak.