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21 Ekim 2019 - 15:13

Moskova'da Farsça şiir gecesi

Moskova'da Farsça şiir gecesi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Farsça Eğitim Merkezi'nde Farsça Şiir gecesi düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova’da İran İslam Cumhuriyeti Moskova Kültür Ataşeliği, Farsça Öğretim Merkezi ve Hayyam Kültür Derneği tarafından Farsça Şiir gecesi düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan İran Kültür Ataşesi Kahraman Süleymani, "Her milletin kültürel değerlerini anlatmak için kendine özgü dili vardır. Ruslar romanla bilinir, Almanlar felsefe ve İtalyanlar ise resim ve heykelle bilinir. Farsça konuşanlar da şiirle bilinir." dedi.

Zengin bir programa ev sahipliği yapan Farsça Öğretim Merkezi'ndeki etkinliğe Tacikistanlı ve Afganiztanlı öğrencilerin yanı sıra Farsça konuşmayı seven Rus vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi.

News Code 1881924
Azar MAHDAVAN

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