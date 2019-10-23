İranlı usta yönetmen Tokyo'da sinemayı anlatacak

32. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nde İranlı usta yönetmen Emir Naderi, Masterclass etkinliğinde öğrenci, oyuncu ve sanatseverlerle bir araya gelerek kariyeri hakkında bilgiler verecek.

Öte yandan İranlı sinemacı Said Rustai’nin yaptığı "Bir Metresi 6 Buçuk" adlı film, bu festivalin Ana Yarışma Bölümü'nde yer alıyor. İran sinemasını temsil eden Ant (Yön: Muhsin Tabande) ile Yaşlı Erkekler Ölmüyor (Yön: Rıza Camali) adlı filmler de “Asya’nın Geleceği” yarışma dalında rekabet edecek.

32. Uluslararası Tokyo Film Festivali 28 Ekim-5 Kasım günlerinde Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.