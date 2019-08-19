Devrimci diplomasimiz nedeniyle petrol tankeri serbest bırakıldı

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alıkonulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol tankerinin alıkonulması yasa dışı olarak ABD’nin İngiltere’ye verdiği deniz korsanlığı yönündeki talimatı üzerine yapılmıştı” değerlendirmelerinde bulundu.

Burucerdi sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nin güvenliğini korumak için yasal olarak İngiltere hükümetinin deniz korsanlığına karşı misilleme yaptı. Zira Fars Körfezi’nin güvenliği İran’ın güvenliğidir.”

Bu oyunun ABD ile Avrupa Birliği’nin (AB) çıkarına olmadığını belirten Burucerdi, “İngiltere’nin bu eylemi tüm ülkelerin deniz güvenliği için bir tehdit oluşturuyordu, bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti buna karşı çıkmaya karar verdi. Çünkü pek çok ülke petrol almak için Fars Körfezi’ne petrol gemisi gönderiyor ve İran bölgede kriz yaşanmasına izin veremezdi” diye konuştu.

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi ayrıca, “İran olarak bu alandaki diplomasimiz, ulusal güvenliğin korunmasına, ülkemizin çıkarlarına ve direnişle devrimçiliğe dayanmaktadır” ifadelerini kullandı.