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21 Ekim 2019 - 20:34

İran Hükümet Sözcüsü: Siyonist rejim, bölgenin parazitidir

İran Hükümet Sözcüsü: Siyonist rejim, bölgenin parazitidir

İran Hükümet Sözcüsü, Siyonist rejimi Batı Asya bölgesi için bir parazit ve davetsiz unsur niteleyerek, İsrail rejimi yöneticilerinin görüşlerinin İran ve Fars Körfezi'nin güvenliği için zerre kadar önemli olmadığını kaydetti.

Parstoday'ın haberine göre, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin öncülüğünde ve Siyonist rejimin katılımıyla Bahreyn'de düzenlenen sözde deniz güvenliği konferansına işaret ederek, "İran bazı bölge ülkelerine şunu hatırlatıyor ki, Fars Körfezi'nde güvensizlik çıkaran bir rejimi dahil etmek suretiyle bu bölgenin güvenliğin sağlanmasını nasıl bekliyorlar." diye konuştu.

Siyonist rejimin kendi temsilcilerini bu toplantıya gizlice gönderecek kadar Batı Asya için yabancı olduğunu ifade eden Sözcü, Fars Körfezi'nde güvenliğinin bölge ülkeleri olmadan imkansız olduğunu ve kimsenin İran'ı bölge güvenliğinin sağlanması konusunda silemeyeceğini vurguladı.

Rebii ayrıca, Irak halkı ve hükümetine muazzam Erbain merasiminin görkemli şekilde düzenlendiği için teşekkür ederek, bu görkemli yürüyüşün bölge ve dünya için açık siyasi, kültürel, mezhebi ve sosyal mesajlar içerdiğini belirtti.

News Code 1881962

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