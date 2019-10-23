Londra'da bir kamyonun içinden 39 ceset çıktı!

İngiltere’de, Londra’nın doğusunda bir sanayi bölgesinde yer alan kamyon konteynerinde 39 ceset bulundu. Yetkililer, şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kamyonun Bulgaristan’dan gelip, Galler’den Birleşik Krallık’a giriş yaptığı düşünülüyor. Kuzey İrlandalı, 25 yaşındaki kamyon sürücüsü ise gözaltında. Araştırmadan sorumlu başkomiser “Cesetlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz, ancak bu uzun sürebilir” ifadelerini kullandı. Londra’nın Grays kentinde yer alan sanayi bölgesinde bulunan cesetlerden 38’inin yetişkin, birinin ise ergenlik çağında olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Gazete Duvar