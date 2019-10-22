İran güreşçiler Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3 madalya kazandı

İRNA'nın haberine göre, Çin'de düzenlenene Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 97 kg'de Muhammed Hüseyin Muhammediyan altın, Yedullah Mühibbi 125 kg'de gümüş ve Ahmet Bezri 86 kg'de bronz madalya kazanmayı başardı.

Muhammed Hüseyin Muhammediyan 97 kg'de tüm rakiplerini yendikten sonra final maçında karşılaştığı Beyaz Rusyalı güreşçiyi yenerek, şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.

Yedullah Mühibbi 125 kg'de final maçında Türk Taha Akgül'e karşı yenilerek gümüş madalya, Ahmed Bezri ise 86 kg'de üçüncülük maçında Kazak güreşçiyi yendi ve bronz madalya kazanarak üçüncü oldu.