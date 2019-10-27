Bursaspor zirve yolunda önemli bir adım attı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirve yolunda önemli bir adım attı. Maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibi İstanbulspor, bir penaltı atışından faydalanamadı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 39. dakikada Aykut Akgün ve 50. dakikada Recep Aydın atarken, ev sahibi İstanbulspor'un tek golü 90+3'te Berkay Görmez'den geldi.
Bu arada müsabakanın 32. dakikasında ev sahibi İstanbulspor'un İbrahim Yılmaz'la kullandığı penaltıda Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 23. dakikasından sarı kartı bulunan İstanbulsporlu Ali Aytemur, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla son 2 haftayı 3 puanla kapatan Bursapor puanını 15'e çıkarırken, 3 haftadır galip gelemeyen İstanbulspor 11 puanda kaldı.
Bursaspor'un aldığı ceza nedeniyle 3 puanı da silinmişti.
Kaynak: TRT SPOR
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