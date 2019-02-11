Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği belli oldu

Sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, hem kadro anlamında küçülmeye gidecek hem de yüksek maliyetli transferden uzak duracak. Bursaspor maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasına sıcak bakan Başkan Fikret Orman, önümüzdeki sezonun şifrelerini verirken Mayıs ayında yapılacak seçimden sonra Fikret Orman’ın Tamer Tuna ile yoluna devam edeceği ortaya çıktı.

Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; İki yıl üst üste şampiyon olunan sezonda Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan ve daha sonra aldığı radikal kararla Göztepe’nin başına geçen Tamer Tuna’nın 2 aydır İngiltere’de eğitim aldığı belirtilirken, genç teknik adamın Cuma günü Türkiye’ye döndüğü ve Fatih Terim’in babasının cenaze törenine katıldığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya varan ve siyah beyazlı takımın başına geçmek için ligin bitmesini bekleyen Tuna’nın küçülmeye gidecek olan Beşiktaş için şimdiden kolları sıvadığı öğrenilirken, 43 yaşındaki genç çalıştırıcının İngiltere’de kadro mühendisliğini çoktan yaptığı bildirildi.