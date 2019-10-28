ABD Hazine Bakanı'ndan 'İran'a yönelik baskı artırılacak' açıklaması

Mnuchin, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'te çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Mnuchin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın Orta Doğu'daki her hedefi vurabilecek güdümlü füze üretmeyi hedeflediğini ve bu füzeleri de Suriye ile Irak'a konuşlandırmayı planladığını iddia eden Netanyahu, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Binyamin Netanyahu, ABD'ye Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Mnuchin ise ülkesinin İran'a yönelik maksimum baskı uyguladığını, bu adımların işe yaradığını savunarak, "Bu baskıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA