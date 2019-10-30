İsrail'in Ankara dahil dünyadaki tüm büyükelçilikleri kapandı

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bütçesinde kesintiye gidilmesi sebebiyle, Tel Aviv'in dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarında greve gidildi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da çarşamba günü kapandı. Krizin ne kadar süreceği bilinmiyor.

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada “İsrail Istanbul Başkonsolosluğu dahil olmak üzere, dünyadaki İsrail diplomatik temsilcilikleri bugün grev dolayısıyla kapalı olacaktır ve ve konsolosluk ve vize hizmetleri verilmeyecektir.” denildi.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “İsrail Maliye Bakanlığının 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Bu nedenle, konsolosluk hizmetleri veremeyeceğimizi ve büyükelçiliğimizin giriş çıkışlara kapalı olduğunu duyuruyoruz.”

Kaynak: Euronews