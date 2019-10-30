İran, Türkiye ve Rusya’dan ‘Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı’ vurgusu

Suriye Anayasa Komitesi toplantısının ön görüşmeleri kapsamında, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının üçlü Suriye toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde gerçekleşti.

Toplantı hakkında ortak bir açıklama yapan her üç garantör ülkenin dışişleri bakanı, Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparak tüm tarafların bu ilkelere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

“Terörizmle her türlü biçimde mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri bozma konusundaki kararlılıklarını yinelediler” ifadelerine yer verilen açıklamada, Astana garantörlerinin kesin katkısıyla kurulan Anayasa Komitesinin 30 Ekim 2019'da Cenevre'de toplanmasının memnuniyetle karşıladığı ifade edilerek bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi’nin çabalarına övgüde bulunuldu.

Suriye sorununun askeri yollarla bir çözüme kavuşamayacağına değinilen açıklamada BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Anayasa Komitesinin çalışmalarına dışarıdan müdahalesi olmadan, mümkün olan en geniş destekle sonuçlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin kendi gerçek ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmak için çaba sarfedilmesi gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Soçi kentinde Astana Süreci garantörleri olarak bir araya gelen üç ülkenin temsilcileri, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Görüşmeden sonra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelecek üç bakan, basın toplantısı da düzenleyecek.

Yarın ise Suriye Anayasa Komitesi'nin tüm tarafların temsilcilerinin katılımıyla Cenevre'de toplanması bekleniyor.

Kaynak: Rudaw