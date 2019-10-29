İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan Filistinli Halid El-Fehham'a ait tek katlı ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

Israil güçleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Belediyeye bağlı ekipler de buldozerlerle Fehham ailesine ait evi yerle bir etti.

Öte yandan İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde de Luey Fehmi Abid adlı Filistinliyi, yapım aşamasındaki evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendi eliyle yıkmaya zorladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen yıl İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezine göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

Kaynak: AA