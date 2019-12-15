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15 Aralık 2019 - 09:12

ABD: Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif

ABD: Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu ileri sürdü.

Sputnik'e göre Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı ‘19. Doha Forumu’nda CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bazı ülkelere yönelik yaptırımlarını değerlendiren Mnuchin, "Yaptırımları kullanmamızın nedeni askeri çatışmalara önemli bir alternatif olması ve işe yaradığına da inanıyorum. Kuzey Kore olsun, İran olsun ya da diğer yerler, sorumluluğu ciddiye alıyoruz" diye konuştu.

Mnuchin, forumda yaptığı konuşmada da ABD'nin, İran gerekli koşulları yerine getirdiğinde tüm yaptırımları kaldıracağını öne sürdü ancak gerekli koşulların ne olduğuna dair detay vermedi.

News Code 1883091

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