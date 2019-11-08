İran ABD'nin gayrimeşru hedeflerine ulaşmasına izin vermeyecek

İran'ın BM Elçisi İshak Al-Habip, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen “Küba Ambargosu” konulu oturumda konuşma yaptı.

ABD’nin Küba yaptırımlarını eleştiren Al-Habip, “Aslında ABD çelişkili ve sömürgeci politikalarına uymayan ülkelere tek taraflı yaptırımlar uyuglamaya alışmış.” dedi.

İran ve Küba’nın ABD’nin sömürgeci politikalarından bağımsız olarak kalabilmek için direniş gösterip bedel ödediğini söyleyen Al-Habip, İran’ın İslam Devrimi’nin zaferinden bu yana ABD’nin yasadışı yaptırımlarına maruz kaldığına dikkati çekti.

Al-Habip, ABD’nin son 40 yılda İran’a karşı tek taraflı yaptırımlar uyguladığını hatırlatarak, “İktidardaki ABD hükümeti mevcut normların aksine, ilaç ve tıbbi malzeme ithalatını bile hedef aldı.” ifadesini kullandı.

ABD’nin azami baskısına değinen Al-Habip, “Bu yaptırımlar sadece İran halkını hedef almakla kalmıyor. Bunlar hem diğer ülkelerin halkları için zararlı sonuçlar getiriyor hem de dünya ticaretini bozuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Al-Habip, “ABD yaptırımlarını telafi etmek ve ABD iç yasaların diğer ülkelere uygulanmasını ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, tüm dünyaya ABD’nin bu denli yıkıcı ve tek taraflı müdahalesine çözüm bulma çağrısında bulundu.

Bunlara ilave olarak İran'ın BM Elçisi, “İran, bu sorunun üstesinden gelebilmek için Küba da dahil olmak üzere dieğr dost ülkelerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edecek ve ABD hükümetinin gayrimeşru hedeflerine ulaşmasına izin vermeyecek.” diye konuştu.