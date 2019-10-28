ABD ve İsrail kuklaları, bölgeyi ateşe çeviriyorlar

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesi iddiasına ilişkin kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “Bunlar Amerikan- İsrail kuklalarıdır ve iktidarda kalmak için Suudi Arabistan’ın petrol parasıyla bölgeyi ateşe çeviriyorlar” ifadesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“El-Bağdadi, ABD’nin yaptığı süresi dolmuş bir kuklaydı. ABD destekli teröristler hala Suriye’nin İdlib vilayetinde ateş açma emrini bekliyorlar.”

ABD Başkanı Donald Trump, dün basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada Türkiye ile Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye yönelik operasyon düzenleyerek öldürüldüğünü iddia etmişti.