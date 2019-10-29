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29 Ekim 2019 - 10:07

ABD, IŞİD Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

ABD, IŞİD Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan El-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerikan medyasına El-Muhacir'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin halefi olarak gösterilen El-Muhacir’in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü ifade eden yetkili, operasyonun Amerikan Özel Kuvvet askerleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, operasyonla ilgili detay vermezken, ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

News Code 1882108

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