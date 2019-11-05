Fransa'dan terör örgütü HMÖ kararı

The Odyssey Online sitesinden yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu ülkenin Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın 29 Ekim tarihinde katıldığı bir toplantı sırasında terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyelerini ülke topraklarından çıkarma kararı aldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Alexis Kohler, sosyal medya twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda bu konuyu onaylarak, "Halkın Mücahitleri Örgütü Fransa’daki varlığının ülke için getireceği tehlikelerden hareketle onların Tiran'daki (Arnavutluk) üslerini desteklerken, Fransa’dan yapılan yardımları incelemeye karar verildi” ifadelerinde bulundu.

İran'da çok sayıda cinayet işleyen terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü 40 yıldır Fransa'daki varlığını sürdürüyor.