Macron'un nükleer anlaşma teklifini doğru buluyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Agence France Press'e yaptığı açıklamada, Paris temaslarını değerlendirdi.

Zarif, “Cumhurbaşkanı Ruhani ile Fransız mevkidaşı Macron birkaç hafta önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin amacı, nükleer anlaşmanın Avrupa’nın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalarak korunmasını sağlamaktı . Macron, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bazı önerilerde bulundu. Bu tekliflerin doğru yönde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü oturumda Macron ile iyi görüşmeler yaptık. Şu anda kendisi Avrupa ortakları ve diğer taraflarla daha sonra neler yapacakları hakkında konuşmayı amaçlıyor.” dedi.

Paris’teki oturumun detaylarına ilişkin Zarif, “Nükleer anlaşma tam bir güvenle değil, karşılıklı güvensizlikle müzakere edilen bir anlaşmadır. Dolayısıyla nükleer anlaşmada öngörülen telafi etme mekanizmasına başvurduk. Biz ilk baştan Avrupa’nın taahhütlerini yerine getridiği takdirde attığımız adımlardan geri dönebileceğimizi ilan ettik. Bu anlaşmanın hayatta kalması iki temel ilkeye dayanıyor: Birincisi İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasını garanti etmek ve ikincisi de dünyanın geri kalan ülkelerin İran’la ekonomik ilişkilerini normalleştirmesini sağlamaktır. Trump'ın sürdürdüğü azami baskı veya terör politikası nedeniyle, İran halkı muazzam bir baskı altında çünkü ABD'nin yaptırımları sivilleri hedef alıyor . Avrupa da bu konuda yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Şimdi Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirebilmesi ve İran'ın attığı adımlardan geri dönmesi için yöntemler arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zarif, “AB ile ticareti sürdürme, petrolümüzü satmaya devam etme ve parayı ülkeye geri getirebilmek bizim için çok önemli.” açıklamasını yaptı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmeye mecbur kalmadığını ifade eden Zarif, “Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere masasına geri dönme olasılığının gerçekleşmeyeceği asla söz konusu değil. Uzun zamandır devam eden bir müzakere masasına sahibiz ve Amerika Birleşik Devletleri müzakere masasını kendisi terk etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zarif, ABD ile müzakere konusunda şunları konuştu:

“Geçmişte ABD ile geniş kapsamlı görüşmeler yaptık. Müzakere yapmaktan utanmıyoruz. Bu ülke ile en uzun süren görüşmeleri gerçekleştirdik. ABD taahhütlerine geri dönüp attığı imzasına saygıyı sürdürürse birçok şey gerçekleşebilir.”

İran ile ABD arasında olası çatışmanın gerçekleşip gerçekelşmeyeceğine dair sorulan bir soruya Zarif, “Ne askeri bir çatışma peşindeyiz ne de başlatacağız. Ama dediğimiz gibi, kendimizi savunacağız. Bu nedenle, güvenlikten yana olanlara ters bir sonuç doğuracak eylemlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum.” yanıtını verdi.