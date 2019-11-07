Fordo tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretimi başladı

Parstoday'ın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu, bugün sabahın ilk saatleri itibariyle Fordo şehit Ali Muhammedi nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yeniden başladığını bildirdi.
Dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin gözetiminde 2000 kg UF6 gaz içeren 2800 kiloluk tanker, Fordo nükleer tesislerine yerleştirildi.
İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) denge sağlama amacıyla taahhütlerinin azaltmasının 4. adımı dün UAEK denetçileri denetiminde atıldı ve Natanz tesislerinden Fordo tesisine 2000 kg UF6 gaz tankeri yerleştirildi.
Daha sonra Santrifüjlere UF6 gaz enjekte işlemi ve denetimler yapıldıktan sonra Santrifüjler faaliyete başladı.
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