İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) mübarek doğum günü yıldönümü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3552 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, Hz. Muhammed'in (s.a.v) mübarek doğum günü yıldönümü nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3552 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.