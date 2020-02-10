İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi Zaferinin 41'inci yıldönümü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 565 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, İslam Devrimi 41. Zafer yıldönümü nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 bin 315 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.